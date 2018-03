Tommy Lee will seinen Sohn in den Häf'n schicken

1998 wurde Tommy Lee zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Er schlug seine damalige Frau Pamela Anderson. Der Richter ließ den Wiederholungstäter, der immer wieder - nicht nur gegen seine Frau - gewalttätig wurde, glimpflich davonkommen. Tommy Lee musste "nur" zur Therapie und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten.

Vater Tommy Lee (Bild: Reuters) Vater Tommy Lee (Bild: Reuters)

Pamela ließ sich von Lee scheiden und lebt inzwischen mit ihrer neuen Liebe in Frankreich.

Nachdem ihr Sohn Brandon seinen Vater nach einer Auseinandersetzung mit einem Faustschlag niedergestreckt hat, fühlt sie sich sicher an die schlechten alten Zeiten erinnert. Sie gibt an, dass Tommy Lee Alkoholiker sei und ihr Sohn in Notwehr gehandelt habe. Sie habe so eine Szene schon kommen gesehen und sei keinesfalls überrascht, so Pamela.

Tommy Lee will volle Härte des Gesetzes gegen Sohn

Tommy Lee sieht das anders. Er setzt laut "TMZ" alles daran, dass die Polizei die Ermittlungen auf keinen Fall einstellt. Er hat gegen den 21-jährigen Brandon Anzeige erstattet und macht auch Pamela dafür verantwortlich. Sie hätte Brandon aufgestachelt. Tommy macht Pamela auch Vorwürfe, weil sie öffentlich über die Prügel, die sie in den 90ern einstecken musste, gesprochen hat.

Laut einer "TMZ"-Quelle soll Tommy Lee der Meinung sein, dass er das Verhalten seines Sohnes fördert, wenn er nichts dagegen unternimmt. Auf Körperverletzung stehen in Kalifornien bis zu sechs Monate Haft. Das könnte Brandon blühen.

