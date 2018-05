Tommy Lee verarscht mit seiner Hochzeit die Fans

Die Spatzen in Los Angeles pfiffen es von den Dächern: Am Wochenende läuteten für Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee (55) und Brittany Furlan (31) im Beverly Hills Hotel die Hochzeitsglocken. Pamela Andersons Ex machte seiner Freundin am Valentinstag einen Antrag, nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht.

Am Sonntag folgte das "Beweisfoto": Tommy Lee und seine Liebste posierten vor einem Hochzeitspavillon - in Bademantel und Schlapfen! Lee postete das Bild auf Instagram.

Tommy Lee verkündet die Hochzeit



Bademantel: Pfui oder Hui

Damit spaltete er die Fangemeinde. Während viele den Aufzug im Bademantel jenseitig fanden, feierte die andere Hälfte seiner Anhäger den unkonventionellen Hochzeitsstaat als äußerst gelungen.

"Braut" lässt die Hochzeitsblase platzen

Die Diskussion hätten sich beide Seiten sparen können. Nur wenige Stunden später ließ Brittany auf ihrem Instagram-Account (ganz unten) die Bombe platzen: Das Foto ist fake!

Brittany und Tommy machten sich ein schönes Wochende im Hotel und hörten von ihrer angeblichen Hochzeit. Da im Beverly Hills Hotel wirklich eine Trauung stattfand, krallten sich die angeblich Frischvermählten nach der Zeremonie den Hochzeitspavillon für ein kurzes Foto - und der Sturm im Internet-Wasserglas war perfekt.

"Braut" Brittany löst das Rätsel



Tommy Lees 3 Ehefrauen - und eine Verlobte:

• Die erste Ehefrau des Mötley-Crüe-Drummers, Elaine Starchuk, war ein Playboy- und Penthouse-Model.

• Tommys zweite "ewige Liebe" war "Melrose Place"-Biest Heather Locklear. Am 10. Mai 1986 wurde geheiratet, 1993 geschieden.

• 1995, nur vier (!) Tage nachdem sie sich kennenlernten, schlossen Tommy und Playboy-Model Pamela Anderson den "Bund fürs Leben".

1998 war die Ehe vorbei, Tommy kam ins Gefängnis weil er Pamela geschlagen hatte, während sie einen ihrer gemeinsamen Söhne auf dem Arm hatte. Für die Ewigkeit blieb nur das Sex-Tape der beiden, das ihnen gestohlen und bald darauf legendär wurde.

Pam versuchte es noch einige Male mit Tommy, hielt jedoch jedesmal nur kurz durch.

• Am 14. Februar 2018 (Valentinstag) hielt Tommy um die Hand von Influencerin Brittany Furlan an.

(lam)