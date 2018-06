Neil Patrick Harris blamiert sich auf Twitter

Viermal moderierte Neil Patrick Harris bereits die Tony Awards, die wichtigsten Theater- und Musical-Preise der USA, die in puncto Prestige mit den Oscars und Emmys in einer Liga spielen. Heuer war Harris nicht als Host im Einsatz, sie große Gala am 10. Juni sah er sich aber trotzdem an - und kommentierte sie via Twitter.

Rachel Bloom bei den Tony Awards am 10. Juni 2018 in New York. (Bild: Photo Press Service) Rachel Bloom bei den Tony Awards am 10. Juni 2018 in New York. (Bild: Photo Press Service)

Dabei zog eine Co-Moderatorin die Aufmerksamkeit des "How I Met Your Mother"-Stars auf sich. Nette Worte hatte er aber nicht für sie parat. "Wer ist die Frau im Zylinder backstage bei den Tony Awards?", fragte Harris. "[Mein Sohn] Gideon hat angemerkt, dass sie sehr oft 'wie' und 'Oh mein Gott' sagt. Ich bin verwirrt..."

Who is the woman in the top hat backstage at @TheTonyAwards? Gideon remarked that she says ‘like’ and ‘oh my god’ a lot. I’m confused... — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) 11. Juni 2018

Die "Frau im Zylinder", die backstage Interviews führte, heißt Rachel Bloom, ist Schauspielerin und Golden-Globe-Preisträgerin (2016 für die Hauptrolle in "Crazy Ex-Girlfriend"). Das ist aber nicht der Grund, warum Neil Patrick Harris sie kennen sollte, wie Rachel in einer Antwort auf den Tweet ihres Kollegen klarstellte:

"Ich bin ein großer Fan von dir. Wir sind uns oft begegnet und mein Mann, Dan Gregor, hat fünf Jahre lang für 'How I Met Your Mother' geschrieben. Beachtlicherweise schrieb er die Folge, in der deine Figur endlich ihren Vater trifft."

I’m a big fan of yours. We’ve met numerous times and my husband, Dan Gregor, wrote for “How I Met Your Mother” for 5 years. Notably, he wrote the episode where your character finally meets his father. — Rachel Bloom (@Racheldoesstuff) 11. Juni 2018

Darauf hatte Neil Patrick Harris nur eine lahme Replik zu bieten: "Tatsächlich! Gut gesagt. Danke für die Erinnerung. Wie war es backstage." Dass das nicht nach einer Entschuldigung klingt, fiel auch der Twitter-Community sofort auf. Vielleicht hat sich Rachel Bloom deshalb nicht mehr zu Wort gemeldet.

Ganz lässt sich aber auch nicht ausschließen, dass sich die beiden lediglich einen kleinen Scherz erlaubt haben.

