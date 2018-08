Chopra und Jonas sind offiziell (Hindu) verlobt

Einen fetten Klunker hat Nick Jonas seiner Priyanka ja schon an den Finger gesteckt, nun endlich machen die beiden ihre Heiratspläne offiziell. Am Morgen des 18. August verlobten sie sich in einer traditionellen Hindu-Zeremonie auf Chopras Anwesen in Mumbai.

Bilder der religiösen, farbenprächtigen Feier teilte das Pärchen via Instagram mit seinen Fans. "Der einzige Weg, das zu tun..." kommentierte Priyanka Chopra die Schnappschüsse, "mit Familie und Gott. Danke euch allen für eure Glückwünsche und euren Segen." Nick Jonas fügte hinzu: "Gebete, Familie und geliebte Menschen als Fundament dieses neuen Kapitels. "

Auch Nicks Eltern durften bei der Zeremonie nicht fehlen. Wie ihr berühmter Sohn schlüpften sie für die Feier in indische Kleidung.



(lfd)