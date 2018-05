Traumwetter: Harry und Meghans offene Kutsche

Nach Ende der Zeremonie um 14 Uhr werden Harry und Meghan eine Kutsche besteigen, Schloss Windsor durch das südwestliche Tor "King Henry VIII Gate" verlassen und rund 25 Minuten vorbei an den Menschenmassen durch die Straßen von Windsor fahren. Danach geht es zurück über den "Long Walk" durch den Südflügel des Schlosses zur "St. George's Hall", wo der Empfang steigt.

Zwei Kutschen stehen zur Auswahl: Bei Schlechtwetter wird die geschlossene Schottische Staatskutsche genommen, doch zum Glück wird den ganzen Tag die Sonne scheinen. Bei warmen 21 Grad und wolkenlosem Himmel werden Harry und Meghan einen Ascot Landauer aus dem Jahr 1883 nehmen.

Denn ein Landauer – dieselbe Bauart wie die aus Wien bekannten Fiaker – kann nicht nur wie ein Cabrio geöffnet werden. Er hat keinerlei Aufbauten und ermöglicht daher beste Sicht auf die Passagiere und natürlich auch für diese selber.

Dies ist die Route, die Harry und Meghan nehmen werden:

As preparations for the Wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle continue in Windsor, join us for a look at the route the newlyweds will take in a Carriage Procession following the Wedding Ceremony.#RoyalWedding pic.twitter.com/YnFQVhxxti