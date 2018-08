Travis Scott zahlt Fan die Beerdigung seiner Mutter

Insgesamt 100.000 Dollar versprach Travis Scott für seine Fans lockerzumachen. Die sollten im Gegenzug bloß ihren Cash App Kontakt und Zeilen aus seinem neuen Album "Astroworld" twittern.

Eine der vielen kleinen Spenden macht nun Schlagzeilen. Peter Valdriz wandte sich mit der Bitte an Scott, für die Beerdigung seiner Mutter zu zahlen. Kurz vor ihrem 52. Geburtstag war sie an einem Virus verstorben, der ihr Gehirn befallen hatte.

Scott, neben seiner Musik auch als Kylie Jenners Herzblatt bekannt, überwies Valdriz daraufhin 800 Dollar. "Weil außer Hoffnung nicht viel helfen kann", schrieb er dazu.

"Zu wissen, dass jemand da draußen ist, der uns in dieser schwierigen Zeit zu helfen versucht bedeutet alles für uns", erklärte Peter Valdriz in einem Interview mit "TMZ". "Ich möchte mich persönlich bei Travis Scott bedanken, der einen wirklich harten Tag für meine Familie in einen Tag verwandelt hat, den wir in Ehren halten können."

