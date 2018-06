Prügel-Eklat: Polizei bei Tina Neumann und Negroni

Es ist aus: Fast-Dschungelking Daniele Negroni (22) und der 16-jährige Austro-YouTube-Star Tina Neumann haben sich getrennt.

Körperverletzung, Instagramfreundschaft aufgekündigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag rückte die Polizei aus, die beiden Promis zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung an. Seitdem entfolgten sich Daniele und Tina auf Instagram und lösten alle gemeinsamen Bilder.

Tina rief Polizei ins Hotel Intercontinental

Der Streit muss vollkommen eskaliert sein. In der Nacht von Freitag auf Samstag brauste die Polizei ins Berliner Hotel Intercontinental. Dort sollen der Dschungelcamp-Zweite und seine österreichische Teenager-Freundin aufeinander losgegangen sein.

Das Pärchen - erst im Mai gaben sie glückstrahlend ihre Beziehung bekannt - war zur YOU (Europas größte Jugendmesse) in Berlin, wie "RTL.de" berichtet.

Negroni: "Tina bauscht alles auf"

Von dem, was hinter verschlossenen Hoteltüren passierte, existieren zwei Versionen: Negroni wirft seiner Ex vor, dass sie alles aufbausche. "Eigentlich ist so gut wie nichts passiert. Die Polizei wäre nicht nötig gewesen."

Tina postet über "frauenschläger"

Die österreichische Influencerin hingegen teilte mir ihren 400.000 Instagram-Fans ein Posting, das für Wut sorgte. "Ich hoffe alle frauenschläger dieser Welt bekommen das Karma das sie verdient haben" [sic!] Laut "Spiegel.de" ruderte sie kurz danach auf Instagram zurück (beide Postings inzwischen verschwunden): "Ich habe keine Namen genannt und niemandem etwas getan. Also urteilt nicht und lasst mich einfach in Ruhe".

Gegenseitige Anzeigen wegen Körperverletzung

Fest steht, dass sich Tina und Daniele gegenseitig wegen Körperverletzung angezeigt haben. Die Polizei bestätigt, dass Anzeigen einer 16-Jährigen und eines 22-Jährigen eingegangen sind.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lam)