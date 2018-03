Tweet von Teigen kostet Snapchat 100 Mio. Dollar

Momentan ist die vor allem bei Teenagern beliebte App Snapchat unter Dauerbeschuss. Durch ein unliebsames Update zog man sich den Zorn vieler User zu.

Auch viele Promis, die zum rasanten Wachstum Snapchats beigetragen haben, wenden sich jetzt davon ab. Jüngstes Beispiel ist das Model Chrissy Teigen. Am Wochenende verkündete sie auf Twitter, die App nicht mehr nutzen zu wollen. Als die Börsen am darauffolgenden Montag öffneten, fiel der Kurs der Snapchat-Aktie und das kostete dem Unternehmen stolze 100 Millionen Dollar.

I stopped using snap. The update, the constant complaints of people not being able to find me, plus the Rihanna poll...no bueno — christine teigen (@chrissyteigen) 24. März 2018

Erst vor einigen Wochen war Snapchat dank einer Werbung in die Negativschlagzeilen geraten. Darin wurden User gefragt, ob sie lieber Rihanna oder Chris Brown schlagen würden. Die Sängerin wurde 2009 von ihrem damaligen Freund verprügelt. Rihanna meldete sich in einem Statement zu Wort und warf Snapchat vor, alle Opfer von häuslicher Gewalt mit der Werbung im Stich zu lassen.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG — Royce Mann (@TheRoyceMann) 12. März 2018

If she tells me to delete snapchat I’ll do it @rihanna pic.twitter.com/yUW1UOzNc2 — Nicollette Williams (@nicollettemw) 15. März 2018

(baf)