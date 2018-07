US-Komiker "pinkelt" auf Stern von Donald Trump

In einem Video, das vom Promi-Portal "TMZ" veröffentlicht worden ist, sieht man Lopez über dem Stern des US-Präsidenten am berühmten Walk of Fame in Hollywood stehen. Sein Schritt ist verpixelt und es wirkt so, als ob er sich auf den Stern erleichtern würde.



Daraufhin brach auf Twitter die Hölle los. Der 57-Jährige wurde auf das Übelste beschimpft und bedroht. Andere wiederum feierten den Schauspieler als Helden. Tatsächlich hat Lopez allerdings nur so getan, als ob er den Stern mit Urin besudeln würde.



Denn was man in dem verpixelten Clip nicht sieht, ist die kleine Wasserflasche, die ihm bei der Aktion als Penis-Ersatz dient. Damit leert er Wasser auf den Trump-Stern. Doch da war der Schaden schon angerichtet. Und außerdem, es ist die böse Absicht, die zählt.

Umfrage Was haltet Ihr von dieser Aktion? Witzig. Kann man ruhig drüber lachen!

Respektlos. Auch wenn es nur gestellt war, sollte sich der Typ was schämen.

Nicht umsonst ist es das "Land der unbegrenzten Möglichkeiten".

Der betroffene Stern-Besitzer hat sich noch nicht zu der Pinkel-Attacke geäußert.

