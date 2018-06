US-Präsident attestiert De Niro "sehr niedrigen IQ"

Auf seiner liebsten Kommunikationsplattform reagierte Donald Trump auf den von De Niro bei den während der "Tony"-Awards getätigten "Fuck Trump"-Ausruf. Während das Publikum der Broadway-Preisverleihung die Ansage des Oscar-Preisträges mit Standing Ovations goutierte, kam die Meldung beim Staatsoberhaupt naturgemäß nicht sonderlich gut an.

Auf Twitter folgte zwei Tage später die Retourkutsche samt Rechtschreibfehler. "Robert De Niro, ein Individuum mit sehr niedrigem IQ, hat in Filmen zu viele Schläge gegen den Kopf von echten Boxern erhalten. Ich habe ihn beobachtet und glaube wirklich, das er noch immer unter den Nachwirkungen leidet".



Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...