Das erben die Kinder von Udo Jürgens

Über drei Jahre ist es her, als Schlagerstar Udo Jürgens im Alter von 80 Jahren an Herzversagen starb. Seitdem sind sich die Hinterbliebenen von Udo Jürgens nicht einig, wie genau sein Nachlass geregelt werden soll. Es geht hier insgesamt um ein Vermögen von mehr als 50 Millionen Euro.

Manager steht an erster Stelle

Nun steht laut "Bunte" fest, wer was erben werden. An erster Stelle soll Jürgens Manager Freddy Burger stehen, der 40 Jahre mit dem Sänger zusammengearbeitet hat.

Danach kommen seine Kinder: Jedes seiner vier Kinder bekommt rund 8.5 Millionen Euro. Zudem gibt es für die ehelichen Kinder John (54) und Jenny (51) eine Zugabe von 336.000 Euro. Die unehelichen Töchter Sonja (52) und Gloria (23) bekommen eine Zugabe von 168.000 Euro.

Die Enkel des Schlagerstars gehen leer aus. Dafür kommt die Udo Jürgens Stiftung im Testament vor. Demnächst soll die Auszahlung beginnen.

(red)