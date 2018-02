Uma Thurman postet Video vom "Kill Bill"-Unfall

"Das Lenkrad war an meinem Bauch und meine Beine klemmten unter mir. Ich spürte diesen heftigen Schmerz und dachte, ‘Oh mein Gott, ich werde nie wieder laufen können‘.", erzählt die Schauspielerin in einem Interview mit der "New York Times". Uma Thurman hatte bei den Dreharbeiten zu "Kill Bill", der im Jahr 2002 gedreht wurde, einen Autounfall. Auf Instagram postete sie nun ein Video davon.

Unfall blieb nicht ohne Folgen.

"Als ich aus dem Krankenhaus zurückkam, in einer Halskrause, mit kaputten Knien, einer massiven Beule am Kopf und einer Gehirnerschütterung, wollte ich das Auto sehen und war deswegen ziemlich sauer". Regisseur Tarantino und die Schauspielerin hatten damals einen riesen Streit.

"Ich beschuldigte ihn, dass er versucht hat, mich umzubringen. Er war deswegen sehr wütend. Ich vermute, weil er, verständlicherweise, nicht das Gefühl hatte, mich fast umgebracht zu haben.", fügte sie noch hinzu.

Regisseur des Films entschuldigt sich

Tarantino äußerte sich wenig später dazu. Es tut ihm sehr leid,

was damals passiert ist. "Es brach mir mein Herz. Jenseits davon, dass es zu den Dingen gehört, die ich am meisten in meiner Karriere bereue, bereue ich es am meisten in meinem Leben", sagte er gegenüber "Deadline".

Thurman beschuldigt auch Weinstein

Aber nicht nur Tarantino gibt sie die Schuld an dem Unfall, sondern auch dem US-Produzenten Harvey Weinstein, seinen Anwalt und der Agentur CAA. Sie behauptet, er habe den Unfall vertuscht. "Sie haben es geleugnet, Beweise vernichtet und haben bezüglich des dauerhaften Schadens gelogen, den sie verursacht haben und haben dann entschieden, mich zu unterdrücken", schreibt sie.

