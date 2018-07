Unfall-Video: Clooney fliegt durch die Luft

Hollywood-Star George Clooney wurde am Dienstag bei einem Motorrad-Unfall auf Sardinien verletzt. Der 57-Jährige fuhr mit einer Vespa eine Straße auf der italienischen Insel entlang, als er plötzlich frontal mit einem dunklen Mercedes kollidierte.

Jetzt tauchte ein Video auf, das den Schreck-Moment des zweifachen Vaters zeigt: In den Aufnahmen einer Sicherheitskamera, die von der italienischen Zeitung "Corriere Della Sera" veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie Clooney in den Wagen crasht und durch den Aufprall in die Luft geschleudert wird.

Zu sehen ist in dem Video auch, dass der entgegenkommende Wagen nicht plötzlich die Richtung änderte, sondern langsam abbiegen wollte.

Glück im Unglück

Der Schauspieler wurde noch an der Unfallstelle vom Notarzt erstversorgt. Die beim Crash zugezogenen Verletzungen an Becken, Armen und Beine wurden im Krankenhaus geröntgt. Da er wenig später die Klinik gemeinsam mit Ehefrau Amal verlassen hat, kann angenommen werden, dass Clooney den Unfall glimpflich überstanden hat. Zum Glück!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kiky)