Welcher Hund passt zu mir? Taye Diggs gibt Tipps

Noch kein passendes Valentinstagsgeschenk gefunden? Ein Hund könnte laut "Private Practice"-Darsteller Taye Diggs das perfekte Geschenk sein. Vorab sollte man sich aber gut überlegen, welcher Hund zu einem passt und wie viel Verantwortung dahinter steckt.

Eine Webseite des Futtermittelherstellers "Royal Canin", für den Diggs derzeit kräftig Werbung macht, soll den Menschen die Entscheidung erleichtern.

Diggs hat in Pittbull-Mischling Mixty seinen "Valentine" gefunden, wie er gegenüber "People" verrät. Bevor er ihn adoptierte, machte er sich einige Gedanken darüber, zum Beispiel: Habe ich genug Platz? Ist mein Garten groß genug? Passt er zu meiner Familie?

Taye Diggs hat in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt, unter anderem in "Private Practice" als Dr. Sam Bennett sowie in "Murder in the First" und "Chicago".

(red)