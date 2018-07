Vanessa Paradis heiratet: So weit kam's mit Depp nie

Während seine Ex "Oui" sagte, spielte Johnny Depp auf der Burg Clam. Danach schlug er sich in einer Hotelbar in Wien bis 3.30 Uhr in der Früh die Nacht um die Ohren. Vielleicht auch deshalb, weil das die Hochzeitsnacht seiner Ex war.

Der Glückliche Nachfolger von Johnny ist französischer Regisseur und heißt Samuel Benchetrit. Der 45-Jährige ist genauso alt wie Vanessa Paradis. Die beiden lernten sich 2016 bei Dreharbeiten zum Film "Chien" kennen, am Samstag wurde im malerischen Dorf Saint-Siméon außerhalb von Paris geheiratet.

Nur die französiche Zeitung "Le Parisien" bekam mit, dass die Depp-Ex dort "Ja" sagte.

Unter den Gästen war auch Vanessas 19-jährige Tochter Lily-Rose Depp. Auf den Fotos fehlte allerdings Sohn Jack (16). Wegen ihm sagte Vanessa eine Woche vor der Hochzeit einen Premierentermin zu ihrem eigenen Film ab. Jack sei "ernsthaft" krank, entschuldigte der Regisseur sie. Doch schon Ende der Woche wurde Entwarnung gegeben, dem Teenager schien es besser zu gehen. Ob er sich nur auf den Fotos rar machte oder gar nicht zur Hochzeit erschien, war nicht klar.

Depp heiratete in Rekordzeit - und ließ sich wieder scheiden

Mit Johnny Depp trat Vanessa nie vor den Traualtar. Zwölf Jahre waren sie ein Paar, bekamen Lily-Rose und Jack, der eigentlich John Alexander Depp III. heißt (Johnny wurde ebenfalls auf den Namen John Alexander Depp getauft). Doch kaum gingen Johnny und Vanessa 2012 getrennte Wege, konnte es der Schauspieler kaum erwarten zu heiraten. Die Entscheidung, der 23 Jahre jüngeren Amber Heard sein Ja-Wort zu geben, erwies sich als fataler Fehler, Rosenkrieg, Gewalt, Lügen und eine 5,7-Millionen-Abfindung inklusive.

