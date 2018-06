Verliert Angelina Jolie das Sorgerecht für die Kinder?

Nach der Trennung des einstigen Hollywood-Traumpaares bekam die 43-jährige Jolie das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder zugesprochen. Laut dem Promi-Portal "TMZ" könnte ihr das jedoch bald entzogen werden.

Der über den Scheidungsfall wachende Richter soll laut einem Bericht nämlich "schädlich" für die Kinder erachten, wie Jolie den Zugang zu ihrem (Adoptiv)-Vater Pitt (54) regelt. Deswegen wurden nun neue Regeln festgelegt.

Besuch in London und LA

So darf Brad Pitt den Kids uneingeschränkt Textnachrichten schicken und sie auch anrufen, ohne dass die Mama die Gespräche überwacht. Besuche gibt es laut dem Bericht von Anfang bis Mitte Juni für zehn Tage in London. Hier darf Brad pro Tag einige Stunden mit dem Nachwuchs verbringen.

Ende Julie sollen ihn die Kinder dann in seinem Domizil in Los Angeles besuchen dürfen. Dann soll es Jolie pro Tag nur einmal gestattet sein, sich telefonisch nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen.

Trennung nach 11 Jahren

Im September 2016 reichte Angelina Jolie wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung von Brad Pitt ein. 11 Jahre lang war man zusammen. Neben den drei Adoptivkindern Maddox, Pax und Zahara hat das Paar mit Shiloh und den Zwillingen Knox und Vivienne auch drei eigene Kids.

