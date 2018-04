Victoria Beckham nimmt an royaler Hochzeit teil

Zwischen "Becks" und ihrem Gastgeber, beide aus England, drehte sich das Gespräch natürlich bald um die bevorstehende Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry.

Zuerst wollte Corden von der 43-Jährigen wissen, ob sie die Designerin von Meghans Hochzeitskleid sei. Das Gerücht wurde noch in aller Form glaubwürdig dementiert.

"Gehst du hin", fragte Corden dann ganz frech. Als Beckham nicht sofort mit "Ja" oder "Nein" antwortete sondern etwas verlegen herumstotterte, war klar, dass sie am 19. Mai auf Schloss Windsor mit dabei sein wird.

Shaq, der mit dem Geplappere über das bevorstehende Großereignis nicht viel anfangen konnte, stellte eine Zwischenfrage. "Ihr beide seid aus England, also müsst ihr das wissen. Wenn ich die Königin heirate, mach mich das zu König von England". "Ich muss dir leider sagen, dass dich das nicht zum König machen wird", antwortet Corden. "Aber stellvertretend für jeden Briten sage ich, dass ich nichts lieber hätte".

Die Hochzeit von Harry und Meghan steigt am 19. Mai auf Schloss Windsor. Sowohl Victoria als auch ihr Mann David Beckham werden wohl dabei zu Gast sein. Beide wurden bereits mit dem "Order of the British Empire" ausgezeichnet.

Victoria Beckham

(baf/bang)