Vince Vaughn wurde bei Polizeikontrolle verhaftet

Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet, wurde der 48-Jährige am Sonntag in Manhattan Beach in Kalifornien kurzfristig festgenommen.

Nachdem er und sein Beifahrer im Rahmen einer Polizeikontrolle aufgehalten worden waren, soll sich der Schauspieler den Beamten gegenüber unkooperativ gezeigt und sich geweigert haben, aus seinem Wagen zu steigen.

Vaughn wurde wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer ("DUI") festgenommen, nach Bezahlung einer Kaution in unbekannter Höhe wenig später wieder freigelassen worden sein.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(baf)