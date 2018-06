Vito Schnabel und Amber Heard sind ein Paar

Während Topmodel Heidi Klum mit ihrem 16 Jahre jüngeren Toyboy Tom Kaulitz turtelt, vergnügt sich ihr Ex Vito Schnabel (31) mit der 32-jährigen Hollywood-Aktrice Amber Heard ("Zombieland", The Fighters"). Bilder, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, zeigen wie beiden händchenhaltend durch die Straßen von New York schlendern.

Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie der Kunsthändler und die Schauspielerin in dem italienischen Edel-Restaurant "Bar Pitti" dinieren. Bereits Anfang Mai gab es Gerüchte, dass die beiden ein Paar sind.

Amber Heard

Amber Heard war zuletzt mit Tesla-Milliardär Elon Musk zusammen. Die Beziehung hielt jedoch nur wenige Monate. Davor war sie von Februar 2015 bis Mai 2016 mit Filmstar Johnny Depp verheiratet.

Auch Vito hat einige Beziehungen hinter sich. Vor "Germany's Next Topmodel"-Jurorin Heidi Klum datete er Hollywood-Star Demi Moore und Supermodel Elle MacPherson.

Heidi Klum und Vito Schnabel im Italien-Urlaub

Heidi Klum und Vito Schnabel im Italien-Urlaub



