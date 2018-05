War Sie bei der Hochzeit schon schwanger?

Am 19. Mai gaben sich Prinz Harry (33) und seine Meghan (36) das Jawort. Ein ganz spezielles Detail an Meghan Markles Brautkleid könnte bereits ein Indiz gewesen sein: eine Falte am Bauch, die auf den Skizzen nicht vorgesehen war.

Ein weiterer Hinweis könnten die vielsagenden Blicke zwischen Harry und Meghan sein, als der amerikanische Bischof Michael Curry von Kindern und Zukunft sprach.

Bei ihrem ersten Auftritt nach der Hochzeit zog die 36-Jährige nun wieder alle Blicke auf sich, da ihr Outfit eine auffällige Naht unter der Brust hatte. Sollte die vielleicht eine mögliche Rundung verhüllen?

