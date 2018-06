Warwick Davis kippt im TV ein Stamperl Urin

Warwick, der Fans aus den "Harry Potter"- und "Star Wars"-Filmen ein Begriff sein dürfte, war bei "This Morning" zu Gast, um seine neue Show mit dem Survival-Experten Bear Grylls zu promoten.

Weil Grylls im Internet dafür abgefeiert wurde, seinen eigenen Urin zu trinken, wollte ihm der kleinwüchsige Star dabei nicht nachstehen. Vor laufenden Kameras trank er ein Reagenzglas voller Urin auf einen Schluck aus.



Um... yes that is @WarwickADavis downing one of Dr Chris' samples! 😱 pic.twitter.com/dPHGyRzmxg