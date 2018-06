Alkohol? Drogen? Was nagt an Johnny Depp?

Hollywood-Superstar Johnny Depp (54) führte noch nie ein ruhiges Leben. Doch jetzt machen sich seine Fans ernsthaft Sorgen um ihr Idol. Auf Twitter sind Fotos aufgetaucht, die Depp bei der Europa-Tournee seiner Band "Hollywood Vampires" völlig ausgezehrt und kränklich zeigen. Der einstige "Sexiest Man Alive" ist darauf kaum wiederzuerkennen – "heute.at" berichtete.

Obwohl der Schauspieler bereits in der Vergangenheit öfters mal sich nicht von seiner besten Seite in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, haben seine Fans jetzt Angst um seine Gesundheit. "Ich glaube mein Held ist krank", kommentiert ein Twitter-User.

Für Filmrolle gehungert?

In einer seiner letzten Rollen spielte Depp einen todkranken Akademiker. Hat sich der Star also nur völlig in den Charakter hineingelebt? Möglich, doch die Dreharbeiten zu dem Film "Richard Says Goodbye" sind bereits seit dem vergangenen Sommer abgeschlossen.

War es vielleicht ein besonders ungünstiger Aufnahmewinkel, der den ehemals flamboyanten Draufgänger-Piraten so zerstört wirken lässt? Vergleicht man die Bilder seines Gigs in Moskau, so wirkt der 54-Jährige auf der Bühne noch gesund und glücklich.

Auch die Drogen scheinen zu einem echten Problem im Leben von Johnny Depp geworden zu sein: Im November 2017 erschien er offensichtlich zugedröhnt als Gast in einer TV-Show. Im April versuchte er sich mit einem Mitglied einer Filmcrew zu prügeln, nachdem er "den ganzen Tag am Set getrunken und geraucht" haben soll.

Durch einen Rechtsstreits zwischen Depp und den Unternehmern Joel und Robert Mandel der "Management Group", welche für 17 Jahre die Finanzen des 54-Jährigen verwaltet hatte, konnte durch die Gerichtsakten auch ein Einblick in dessen unglaubliche Lebensstil und offenbar bröckelnde Kreditfähigkeit gewonnen werden.

"Alkohol- und Drogensüchtiger"

So soll er neben Dutzenden Millionen US-Dollar für Immobilien, Fahrzeuge und Sammelobjekte auch monatlich alleine 30.000 US-Dollar für Wein ausgegeben haben. Depps Management bezeichnete diese Ausgaben als Investment, was schließlich in einer öffentlichen Schlammschlacht endete. Die Mandels forderten Depp auf, auch nur eine einzige Flasche vorzuweisen, die noch nicht ausgetrunken war.

Daran soll auch seine Ehe mit Schauspielerin Amber Heard zugrunde gegangen sein. Depp hatte die Texanerin bei den Dreharbeiten zu "The Rum Diary" kennengelernt und im Februar 2015 geheiratet – im Mai 2016 folgte die Scheidung. In Gerichtsakten beschreibt Heard ihren damals Noch-Ehemann als "Alkohol- und Drogensüchtigen ... der in einen Teufelskreis des Drogenmissbrauchs zurückgefallen ist".

Auch seine langjährigen Bodyguards haben sich von dem Weltstar abgewandt und sogar Klage gegen ihn eingereicht. Sie hätten Depp mehrfach in der Öffentlichkeit bevormunden, und ihm sogar Drogen aus dem Gesicht wischen müssen, während sie versuchten sein Image zu retten. Zudem hätten sie Fahrzeuge mit illegalen Substanzen an Bord lenken müssen. Anfang 2017 schmissen sie ihren Job hin – wegen der "toxischen und gefährlichen Arbeitsumgebung". Sie fordern jetzt Schadenersatz in unbekannter Höhe ein.

(red)