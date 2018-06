Was läuft bei Gina-Lisa Lohfink und David Garrett?

Dort wurden die beiden beim Spazierengehen beobachtet und wirkten sehr vertraut. Sogar die Mutter des 37-Jährigen war mit von der Partie. Hat die Blondine etwa die Familie ihres neuen Lovers kennengelernt?

Alles Quatsch, meint Gina-Lisa und packt über ihren wahren Beziehungsstatus aus. Gegenüber dem Fernsehsender RTL stellt die 31-Jährige klar, dass nichts zwischen den vermuteten Turteltauben laufen würde. Sie und Garrett seien lediglich gute Freunde. "Wir kennen uns seit elf Jahren", meint die Ex-"GNTM"-Teilnehmerin weiter.

Beide Herzensmenschen

Dafür würden sich die beiden TV-Gesichter sehr gut verstehen, weil sie viele Dinge gemeinsam hätten. Gina-Lisa erklärt: "Wir sind beide Herzensmenschen. Wir sind beide auf so viele Menschen hereingefallen, weil wir einfach zu gut sind".

Daneben könne der Musiker auch gut mit ihren Macken umgehen. Die Blondine hat nämlich einen Putzfimmel. Für Garrett ist das jedoch kein Problem! Der Geiger ist nämlich selbst ein großer Putzfan. Trotzdem möchte die Kultblondine nicht ausschließen, dass in Zukunft etwas mit David laufen könnte. Am Ende gibt sich Gina-Lisa wage: "Man weiß ja nie. Was in der Zukunft passiert, weiß nur der liebe Gott".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(baf/bang)