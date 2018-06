Rooney, wir wissen wo dein Auto (nicht mehr) steht!

Wayne Rooney war im Stadion. Leider nicht in "seinem" in Liverpool (Wayne spielt beim FC Everton), sondern in Manchester. Außerdem war er dort nicht zum Spielen, sondern weil er auf dem Konzert von Beyonce und Jay Z war.

Wie ihm der Gig gefallen hat, ist nicht bekannt. Dass ihm danach das Lachen verging, allerdings schon. Denn während der Kicker drinnen seinen Booty shakte, wurde draußen sein fetter SUV abgeschleppt.

Falsch geparkt, schnell abgeschleppt

Der Rekordtorschütze hatte frech genau gegenüber des Stadions geparkt - und zwar am Gehsteig. Erst setzte es einen Strafzettel, dann kam der Abschleppdienst.

Langsam und stetig wurde ein Falschparker nach dem anderen aufgeladen und weggebracht. Schließlich kam der schwarze SUV ganz vorne in der Reihe dran. Rooneys Luxus-Familienkutsche wurde verladen und vertschüßte sich Richtung Abschleppplatz.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lam)