Weinstein-Anklägerin soll selber Vergewaltigerin sein

Die 42-jährige Schauspielerin war eine der ersten Anklägerinnen, die öffentlich gegen Harvey Weinstein ausgesagt haben und so die ganze #metoo-Debatte gestartet hat.

Wie die "New York Times" berichtet, soll Argento vor fünf Jahren selber einen damals 17-jährigen Kollegen sexuell belästigt und sogar Sex mit ihm gehabt haben.

Oral befriedigt

Der jetzt 22-jährige Jimmy Bennett hat ausgesagt, von der Italienerin in ein Hotelzimmer gelockt worden zu sein. Dort habe sie ihm Alkohol gegeben, ihn aufs Bett gestoßen und ihn anschließend oral befriedigt. Danach habe sie sogar Sex mit ihm gehabt. Das steht in der Absichtserklärung, in der der Jungschauspieler Argento sogar mit Klage droht.

Bennett hat Argento bereits im November 2017 angezeigt, wie Dokumente zeigen, die der "New York Times" vorliegen. Damals hat die 42-Jährige den Fall mit einer Zahlung von 380.000 Dollar außergerichtlich abgewendet.

