Weinstein-Firma meldet nach Skandal Bankrott an

Wie die "LA Times" unter Berufung auf den Vorstand berichtet, steht nun auch seine Produktionsfirma "Weinstein Co." kurz vor dem Aus.

In einer offiziellen Stellungnahme wurde nun die drohende Pleite der einst mächtigen Firma von Harvey Weinstein (65) publik gemacht: "Uns ist klar, dass dies ein extrem unglücklicher Ausgang für unsere Mitarbeiter, unsere Gläubiger und jedes Opfer ist. Der Vorstand hat dennoch keine andere Wahl, als die einzige sinnvolle Option zu ziehen, die den verbleibenden Wert der Firma maximiert: Bankrott anmelden".

Schon länger in der Krise

Die Vergewaltigungs- und Belästigungsvorwürfe gegen den Film-Mogul waren allerdings nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Den "Weinstein Co." befand sich schon länger in der Krise. Durch den großen Skandal wandten sich nun auch die letzten Partner ab, neue Investoren konnten nicht mehr gewonnen werden.

Harvey Weinstein wurde im Oktober 2017 von zahlreichen Hollywood-Größen, unter ihnen Angelina Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow und Ua Thurman, der sexuellen Belästigung und sogar der Vergewaltigung beschuldigt. Seither meldeten sich immer mehr Opfer des Produzenten. Weinstein bestreitet die Vorwürfe vehement.

