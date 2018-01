Welcher süße Fratz versteckt sich denn hier?

Was die Selbstvermarktung in den Sozialen Medien anbelangt, ist Kim Kardashian (37) praktisch das Maß aller Dinge. Viel Kalkül und Geschäftssinn stecken in ihren Postings, ab und an dürfte aber sogar Frau Kardashian ein Bild teilen, bloß weil sie es süß findet.

Kim Kardashian

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass genau das hier der Fall war: Keine sexy Pose, keine Werbung für einen Innenausstatter - nein, einfach nur ein Schnappschuss von Kims Tochter North West (4), die sich zwar grandios versteckt, dabei aber nicht bemerkt, dass ihre Mähne ihren Standort verrät.

Bald sind die Kinder zu dritt

Derzeit muss North West wohl vor allem noch mit Mama Kim und Papa Kanye West (40) Verstecken spielen. Bruder Saint ist im Dezember 2017 erst zwei Jahre alt geworden und ein weiteres Geschwisterchen noch auf dem Weg. Eine Leihmutter wird das Kind zur Welt bringen.

Kimye: Kim Kardashian und Kanye West





