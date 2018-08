Wer erbt das Vermögen von Aretha Franklin?

Am 16. August starb die legendäre Soul-Sängerin im Alter von 76 Jahren in ihrem Haus in Detroit. Die letzten Tage an ihrer Seite verbrachten ihr langjähriger Lebensgefährte Willie Wilkerson sowie ihre als zwei früheren Ehen stammenden Söhne Clarence, Edward, Ted White Jr. und Kecalf Cunningham.

Die fünf Männer sollen sich nun die Erbschaft Franklins untereinander ausmachen. Laut US-Medienberichten soll sich Willkerson bereits einen Anwalt genommen haben, um nicht leer auszugehen. Der Feuerwehrmann lernte Franklin 1987 bei der Bitte um ein Autogramm kennen. Die beiden wollten im Sommer 2012 heiraten, doch die vier Söhne Franklins intervenierten.

100 Millionen Dollar

Nach dem Tod der Sängerin geht es nun um ein geschätztes Vermögen von 100 Millionen Dollar. Ob Aretha Franklin ein Testament hinterlassen hat, ist bislang nicht bekannt. Falls es keinen letzten Willen gibt, tritt das sogenannte "Intestacy Law" dees Bundesstaates Michigan in Kraft, das jedem Angehörigen einen Teil der Erbschaft zusichert.

Neben den vier Söhnen würde damit auch Willkerson begünstigt, da er mit Franklin in einem eheähnlichen Verhältnis zusammenlebte. Das letzte Wort hat in dem Fall ein Gericht.

Spontane Schreine für Aretha Franklin - Die USA trauern

