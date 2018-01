Wer ist der heißeste Chris in ganz Hollywood?

Der Schauspieler und Regisseur wandte sich im neuen Jahr an die Twitter-Gemeinde, um ein vermeintliches Streitgespräch zwischen ihm und seinem Pfarrer zu klären. "Welche Kardashian ist eigentlich schwanger", fragte er in die virtuelle Runde.

Can someone settle an argument between me and my priest? Which Kardashians are pregnant? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2. Januar 2018

Als Antwort bekam er eine Gegenfrage gestellt. "Welcher Chris ist heißer, Hemsworth, Pratt, oder Evans", fragte ihn ein User frech.

only if you can settle an argument with me and my friends. Which Chris is hotter, Hemsworth, Pratt, or Evans? — 💀 Team Negan 💀 (@Septicookies) 2. Januar 2018

Schlagfertig lieferte Reynolds daraufhin eine Antwort. "Wenn ich mir ein Ei bestelle, dann nehme ich gerne alle drei Kugeln", lautete seine Allegorie, mit der er die drei Chrises gleichermaßen zufriedenstellen wird.

When ordering ice cream, I like to get all three scoops. https://t.co/6H13DgssrG — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2. Januar 2018

Wenig später fügt er noch einen weiteren Chris zu seinem Eis-Bildnis hinzu. "Natürlich auch mit reichlich Pinienkernen oben drauf", durfte auch Chris Pine (engl. für Pinie) nicht bei den heißesten Schauspielern mit dem Vornamen Chris nicht fehlen.

And of course, some Pine nuts generously sprinkled on top. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2. Januar 2018

(baf)