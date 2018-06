Wesley Snipes will keine "Blade"-Memes mehr

"Nicht mit Klinge öffnen" steht auf dem Paket, das ein unbekannter Mann mit einer "Blade"-DVD zu öffnen versucht. Warum? Weil "Klinge" im Englischen "Blade" heißt und es da ja auch diese bekannte Filmreihe mit Wesley Snipes gab...

Dieser Tage ist Snipes mehr als Schriftsteller (sein Fantasy-Roman "Talon of God" erschien im Sommer 2017) denn als Schauspieler aktiv. Für die Rolle des Vampirjägers Blade bleibt er dennoch unvergessen - auch wenn man ihn nicht ständig an die Filme erinnern muss.

For everyone that sends me this photo 300 times a day ... I SEENT IT!!! I SEENT IT! I SEENT IT! 😂 pic.twitter.com/u7vumefgO9