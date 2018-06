Whitney Houstons Bibel wird versteigert

Whitney Houston hinterließ ihre Bibel in ihrem 2011 gemieteten Strandhaus in Newport, nur ein Jahr, bevor sie tot in ihrem Whirlpool aufgefunden wurde.

Bibel kostet 95.000 Dollar

Nun plant ihr ehemaliger Vermieter, die Bibel für 95.000 Dollar (ca. 81.000 Euro) zu verkaufen. So soll der Vermieter, dessen Name nicht bekannt ist, das Buch neben einigen Kleidungsstücken und CDs neben einem Mülleimer der Sängerin gefunden haben, nachdem diese das Haus bereits verlassen hatte.

Viele handgeschriebene Notizen

Damals soll der Verkäufer in Kontakt mit ihrem Agenten getreten sein. Der riet ihm dazu, die Sachen entweder zu entsorgen, oder zu behalten. In der Bibel finden sich viele handgeschriebenen Notizen der Sängerin, darunter ihre Hochzeit mit Robert "Bobby" Brown, als auch die Geburt ihrer bereits verstorbenen Tochter Bobbi Kristina Brown am 04. März 1993.

Aktuell befindet sich das Sammlerstück im Besitz des "Moments in Time"-Auktionshauses und wartet auf seinen Verkauf.

(red)