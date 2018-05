Wiener Geiger nahm Musik der Royal Wedding auf

Meghan Markle rief persönlich bei dem 19-jährigen Virtuosen an, um sich seine Dienste für die Trauung zu sichern. Begleitet von einem Orchester spielte Sheku Kanneh-Mason die Stücke "Après un rêve", "Sicilienne" und Schuberts "Ave Maria".

I’m so excited and honoured to perform at Prince Harry and Meghan Markle’s wedding. I was bowled over when Ms Markle called me to ask if I would play during the ceremony, and of course I immediately said yes!!! What a privilege. I can’t wait! https://t.co/TU0lyKloCD