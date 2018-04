Will und Kate taufen ihren Sohn Louis Arthur Charles

Am Freitag um 11 Uhr vormittag Ortszeit verlautbarte der offizielle Twitteraccount des britischen Königshauses feierlich den weltweit bereits heiß ersehnten Namen des jüngsten Thronfolgers.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ