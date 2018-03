Nach Todesmeldung ätzt Shatner gegen Facebook

"Fans werden 'Captain Kirk' immer in Ehren halten, nachdem William..." verlockte die Werbeeinschaltung zum Anklicken (via "Digital Spy"). Eine Textzeile unter einem Foto von William Shatner ergänzte: "Beliebter Sci-Fi Schauspieler ist t..."

Ein Twitter-User machte den Kanadier mit den Worten "Ich dachte du würdest vielleicht gerne wissen, dass du tot bist" auf die Falschmeldung aufmerksam. Shatner drückte seinen Ärger ebenfalls über den Kurznachrichtendienst aus:

Hey @facebook isn’t this your messenger app? What’s up with you allowing this Acocet Retail Sales ad to pass your muster? Thought you were doing something about this? https://t.co/1fFriJ8PRu