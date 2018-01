Wird Idris Elba jetzt auch Musiker?

Der Brite ("Thor") möchte sich laut Aussage eines Freundes 2018 vermehrt der Musik widmen.



Dreharbeiten für Luther gehen in die Endphase

In diesem Jahr enden mit Staffel fünf der beliebten BBC-Serie "Luther" die Dreharbeiten für den Briten. Danach will sich der 45-Jährige angeblich anderen Dingen widmen. Sein Kumpel DJ Jax Jones, ebenfalls Brite, den er 2017 bei einem Musikfestival kennenlernte plauderte nun aus:



DJ beim "El Dorado"

"Wir hingen damals zusammen auf dem 'El Dorado' ab und Idris war als DJ nach mir dran. Er war verdammt cool (...). Ich begleitete ihn sogar zur Premiere seines neuen Films 'Molly's Game'. Dort sprachen wir darüber, wie cool es wäre, sich zusammenzutun und Idris wirkte interessiert. Dann schickte ich ihm eine Mail mit ein paar Ideen und jetzt hoffen wir, dass es dieses Jahr klappt."



Gemeinsame Musik noch im Sommer?

Im Februar beginnen die letzten Dreharbeiten der neuen Staffel von "Luther". Jones hofft nun, dass ihnen danach genug Zeit bleibt, um ihre Kollaboration rechtzeitig vor der kommenden Festival-Saison zu planen. So verriet er dem "Daily Star": "Natürlich ist es immer gut, Musik rechtzeitig vor dem Sommer rauszubringen. Es wäre auch toll, wenn Idris in dem Song einfach nur spricht - ähnlich wie bei Baz Luhrmanns Film "Wear Sunscreen"."



Musik kommt aus der Seele

Über seine musikalische Karriere hatte Elba kürzlich noch gesagt: "Ich hatte erst befürchtet, dass es meinem Ruf als Schauspieler schaden könnte. Denn meine Musik ist so viel ehrlicher als meine Schauspielerei. Die Musik kommt aus meiner Seele und ich fühle mich durch sie besser mit euch verbunden."



Doch noch nächster Bond?

Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Und notfalls kann er ja auch beides machen. Denn eines wissen wir mit Sicherheit: Idris Elba macht seine Sache immer gut. Und die Chancen für den nächsten Bond stehen ja auch wieder ganz gut. Er wäre dann wohl der allererste Bond, der auch die Titelmusik zum Agenten-Abenteuer liefern könnte. Aber soweit wollen wir (vorerst) noch nicht denken.

(HH)