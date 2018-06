Wird Kim Kardashian die erste US-Präsidentin?

Interviewpartner Van Jones fragte Kardashian zuerst, ob sie sich vorstellen könne, jemals für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. "Oh, ich glaube nicht, dass ich darüber schon nachgedacht habe", antwortete die Social-Media-Persönlichkeit zuerst noch vage.

Der CNN-Reporter bohrte nach und sagte: "Trump ist Präsident. Es könnte passieren". Kims Antwort darauf: "Ich weiß, deswegen liebt ihn Kanye so. Die Idee, dass alles möglich ist".



Kim for President? "Never say never," @KimKardashian tells CNN's @VanJones68 on 'The Van Jones Show,' airing Saturday at 7 p.m. ET https://t.co/TA2E96Qw2c pic.twitter.com/ebZ1E7mZiD