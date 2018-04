Gal Gadot gratuliert 1. Wonder Woman zum Stern

Ohne Lynda Carter wäre Gal Gadot heute noch immer ein größtenteils unbekanntes Model. Umgekehrt hat Carter höchstwahrscheinlich dem Erfolg von Gal Gadots "Wonder Woman" zu verdanken, dass sie am Dienstag endlich ihren lange überfälligen Stern am Hollywood Walk of Fame bekam.

Mit 66 noch immer fit genug fürs Superheldinnen-Kostüm

Lynda Carter ist inzwischen 66, würde aber ohne Probleme noch immer in ihr knappes blaues Hotpants-Höschen mit den weißen Sternen und ihre rot-goldene Corsage passen.

Von 1975 bis 1979 spielte Carter drei Staffeln lang Diana Prince, die als "Wonder Woman" mit einer tödlichen Tiara, schusssicheren Armbändern, einem magischen Lasso und einem unsichtbaren Jet die Welt rettet.

Wonder Woman: 40 Jahre lang übersehen

Das ehemalige Model Lynda Carter wurde zur Gallionsfigur des Feminismus. Dass sie "weibliche Stärke" im TV zeigen durfte, freute die Schauspielerin schon damals. Bei den Einnahmen der Serie und dem Merchandise wurde sie nie beteiligt. Und auch der Stern am Hollywood-Boulevard blieb ihr verwehrt.

Erst jetzt, über 40 Jahre später bekam sie die ihr zustehende Ehrung. Der Grund für den späten Ruhm ist der Erfolg, den ein anderes Ex-Model ihr einbrachte.

Gal Gadot mischte als neue "Wonder Woman" Hollywood auf und verhalf der weiblichen Ur-Superheldin erneut zu einem Platz im Rampenlicht.

Neue Wonder Woman: "meine geliebte, schöne Lynda Carter"

Gadot gratulierte ihrem Vorbild aus rührend und aus tiefstem Herzen auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch meine geliebte, schöne Lynda Carter. Vom ersten Mal an als ich dich sah erfüllten deine Anmut, dein Humor und deine Weisheit mein Herz und ich wusste, warum du ausgewählt wurdest, um Wonder Woman zu verkörpern. Danke für deine liebevolle Freundlichkeit, die du mit der Schwesternschaft der wunderbaren Frauen teilst."





(lam)