Wutanfälle, Heulattacken: Sorge um Angelina Jolie

Angelina Jolie steht aktuell für ihren neuen Film "Maleficent 2" in London vor der Kamera. Darin übernimmt die 43-Jährige endlich einmal wieder die Hauptrolle in einem Film - ihre letzte hatte sie bisher im Jahr 2015 in "By the Sea" an der Seite ihres Noch-Ehemanns Brad Pitt.

Seitdem machte der Hollywoodstar hauptsächlich mit dem Sorgerechtsstreit für ihre Kinder mit Pitt Schlagzeilen. Und die kräftezehrenden Strapazen der vergangenen Monate gehen an Jolie scheinbar nicht spurlos vorbei.

Denn am Set zu "Maleficent 2" brach die Oscarpreisträgerin plötzlich zusammen. Jolie erlitt einen Nervenzusammenbruch und musste die Dreharbeiten abbrechen.

"Sie zitterte am ganzen Leib"

"Sie weinte und zitterte am ganzen Leib. Niemand konnte sie beruhigen", schildert ein Mitarbeiter der Filmcrew die dramatischen Szenen gegenüber dem "OK Magazin". Jolie habe anschließend das Set verlassen und verschanzt sich seitdem in ihrer Villa in London.

Doch auch Zuhause soll die "Lara Croft"-Darstellerin mit ihrer Gesundheit und vor allem auch mit ihrer Psyche zu kämpfen haben. Der 43-Jährigen soll es überhaupt nicht gut gehen.

Ist Jolie Selbstmord gefährdet?

Ihre Nachbarn erzählen von schrecklichen Heulattacken und Wutausbrüchen. Jolie lasse niemanden mehr wirklich an sich ran. Sogar die Gerüchte von möglichen Selbstmordversuchen machten die Runde, doch diese stellten sich als falsch heraus.

Vor wenigen Wochen hatte ein Richter beschlossen, dass Brad Pitt seine Kinder jederzeit kontaktieren dürfe - er brauche nicht einmal mehr die Erlaubnis von Jolie. Diese Befugnis macht der 43-Jährigen offenbar schwer zu schaffen.

Bleibt nur zu hoffen, dass der Sorgerechtsstreit für die Kinder bald ein Ende hat - denn neben Jolie und Pitt sind es vor allem ihre Sprösslinge, die unter der Trennung leiden.

(wil)