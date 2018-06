XXXTentacion: Freundin schwanger, 1. Verhaftung

Cleopatra Bernard, XXXTentacions Mutter, verursachte unter seinen Fans Aufregung als sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Ultraschall-Bild eines Ungeborenen auf Instagram postete. "Er hinterlässt uns ein letztes Geschenk", kommentierte die Oma in spe das Bild.

Sofort wurde gerätselt, wer die Kindsmutter sei. Inzwischen ist klar, es ist XXXTentacions Freundin. Der Rapper datete sie schon seit Monaten. Die Ultraschallaufnahme wurde am 23. April gemacht, damals war sie in der achten Woche. Der Geburtstermin ist damit voraussichtlich Mitte November.

Der Rapper soll zum Zeitpunkt seines Todes schon seit Wochen gewusst haben, dass seine Freundin ein Kind erwartet.

Bei der Schwangeren handelt es sich nicht um jene Frau, die der Rapper eingesperrt und geschlagen haben soll. Wegen der mutmaßlichen Gewalt gegen seine Ex-Freundin hätte sich XXXTentacion vor Gericht verantworten sollen.

Mörder gefasst?

Schon am Mittwochabend nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Die Cops stoppten ein Auto in Pompano Beach in Florida und nahm den 22-jährigen Fahrer fest. Er ist wurde bereits mehrfach verhaftet und bereits wegen Autodiebstahls verurteilt. Zur Zeit ist er auf Bewährung.

Er soll am Mord beteiligt gewesen sein, nach weiteren Verdächtigen wird noch gefahndet.

