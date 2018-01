Zac Efron entging nur knapp dem Tod

Der 30-Jährige ist derzeit wieder zurück auf der Kinoleinwand. Gott sei Dank, denn um ein Haar hätte Zac Efron ein Londoner Bus überrollt.

Beinahe von Doppeldecker überrollt

Der Frauenschwarm und sein nicht minder attraktive Kollege Hugh Jackman locken gerade mit dem kunterbunten Musical "The Greatest Showman" in die Kinos. Was erst kürzlich ans Licht kam: Die beiden Leinwandhelden waren im Londoner Berufsverkehr mit dem Rad unterwegs, als es für Efron plötzlich lebensgefährlich wurde:

"Wir schlängelten uns gerade um ein paar Autos und plötzlich war da ein Doppeldeckerbus direkt vor mir. Ich fiel unter das Vorderrad und entkam nur knapp dem Tod", erklärte der Schauspieler bei der zu Silvester ausgestrahlten "Graham Norton Show".

Tollpatsch oder Risiko-Junkie?

Der Fahrrad-Unfall war nicht der erste gefährliche Vorfall außerhalb von Dreharbeiten: Bereits 2013 hatte sich der frühere "High School Musical"-Star den Unterkiefer gebrochen, weil er in einer Pfütze ausgerutscht war - von seinem hauseigenen Springbrunnen verursacht! Durch seine Verletzung konnte er damals wochenlang nur nur flüssige Nahrung zu sich nehmen und verlor fast sechs Kilo. Der Kieferbruch wurde danach zum Running Gag im Internet.

Zum Glück ist Zac nochmal mit einem "blauen Auge" davongekommen, verletzt wurde er dabei kaum.





The Greatest Showman

