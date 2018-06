Zach Braff macht Steven Tyler die Haare schön

Als Rockstar lässt man prinzipiell nur Koryphäen der Styling-Zunft an seine Locken. Schleicht sich aber gerade ein anderer Promi in die Garderobe, darf der offenbar auch mal ran.

So lässt es sich zumindest erklären, dass Zach Braff bei Steven Tyler Hand anlegen durfte. Der Schauspieler und Filmemacher ging ehrfürchtig ans Werk und arbeitete höchst konzentriert an Tylers Haarpracht.

"Der letzte Schliff vor der Stummer Stage Show" kommentierte Braff das Bild, das ihn als Friseur zeigt. Nicht bei allen Fans kommt sein neues Talent gut an. Tyler sehe "aus wie eine Katze", heißt es da beispielsweise auf Instagram. Das dürfte aber vor allem an den Falten im Gesicht des 70-Jährigen liegen und nicht an Braffs Fingerfertigkeit.

(lfd)