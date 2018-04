Zlatan Ibrahimovic will Jason Bourne werden

Mangelndes Selbstwertgefühl konnte man Zlatan Ibrahimovic noch nie vorwerfen. Ob in Interviews, seiner Autobiographie ("I Am Zlatan") oder der Zeitungsannonce, mit der sich an seiner neuen Wirkungsstätte vorstellig machte ("Gern geschehen, liebes Los Angeles") - der Kicker spuckt gerne große Töne.

Umfrage Können Sie sich Zlatan als Jason Bourne vorstellen? Hahaha, niemals!

Warum nicht, den geeigneten Körper hat er ja schon mal.

Da kann ich mir Matt Damon noch eher als Profikicker vorstellen.

Wer ist Zlatan?

Nun hat Zlatan Hollywood im Visier. Gegenüber "TMZ Sports" zeigte er sich alles andere als abgeneigt, sein Engagement bei LA Galaxy mit einer Karriere als Leinwandstar aufzufetten. "Schauspielen, ich bin neugierig, schaue ich nach Action oder Drama aus?" scherzte der 36-Jährige.

Für ein so ausgeprägtes Ego wie jenes des schwedischen Fußballers kommt freilich nicht bloß eine Statistenrolle in Frage. Besonders gerne sähe sich Zlatan als knallharter Kino-Spion. Nein, nicht James Bond steht auf seiner Wunschliste, sondern der bislang von Matt Damon verkörperte Jason Bourne.

Die Bourne Identität (2002)

In die Fußstapfen seines Landsmannes Dolph Lundgren will er hingegen nicht treten - Ivan Drago, Antagonist von Sylvester Stallones Boxer-Legende Rocky Balboa, kommt für Zlatan nicht in Frage. "Nein, nein", so der Kicker, "ich bin stärker als das."

(lfd)