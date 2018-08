Wer kann SP-Chef besser: Kern schlägt Doskozil

Kann Christian Kern oder Hans Peter Doskozil die SPÖ wieder auf die Erfolgsspur führen? Das fragte „Unique Research“ 500 Österreicher (max. Schwankungsbreite +/– 4,4 %). Das Ergebnis ist relativ knapp: 22 % trauen das Kern zu, immerhin 18 % dem ehemaligen Verteidigungsminister. Jeder dritte Befragte antwortet aber mit: "Keiner von beiden".

Umfrage Wer kann die SPÖ wieder auf die Erfolgsspur führen? Christian Kern

Hans Peter Doskozil

Keiner von beiden

Die SPÖ bleibt über Jahre in Opposition.

Eindeutiges Ergebnis bei SPÖ-Wählern

SPÖ-Wähler haben eine ganz klare Meinung in dieser Frage: 61 % glauben an Kern, nur 10 % an den Ex-Heeresminister. Hier sagen 15 % „Keiner von beiden“. Dafür zieht Doskozil bei Wählern vder beiden Regierungsparteien stärker als der aktuelle SPÖ-Chef: VP-Fans haben ihn mit 31 % vorne, Kern liegt bei gerade einmal 6 %. Bei FP-Wählern steht es 29 % zu 6 % für Doskozil.

Meinungsforscher: Doskozil wird als zu rechts gesehen

„In der SPÖ-Wählerschaft – mit Ausnahme jener im Burgenland – wird Doskozil doch zu sehr als ,Rechtsausleger‘ gesehen. Deshalb kann er aber auf der Gegenseite punkten“, analysiert Meinungsforscher Peter Hajek im Gespräch mit "Heute". „Das heißt, Kern kann bestehende SP-Wähler stärker binden, aber darüber hinaus nicht punkten. Bei Doskozil wiederum bestünde die Gefahr, Wähler nach links, also zu den Grünen bei der nächsten Nationalratswahl, zu verlieren. Dafür könnte man aber welche Mitte-Rechts zu gewinnen.“

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(bob)