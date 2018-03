Diese Gemeinde hat keinen einzigen Grün-Wähler

Manche sahen die Grünen nach dem glimpflichen Ausgang der Tirol-Wahl wieder im Aufwind. Doch das Ergebnis in Kärnten ist niederschmetternd: Die Partei stürzt ins politische Niemandsland ab, verpasst den Einzug in den Landtag. Besonders schlimm fiel das Ergebnis in Glödnitz aus. 811 Einwohner - und kein einziger Grüner!

Kein eindeutiger Sieger

Von 676 Wahlberechtigten stimmte am Sonntag im beschaulichen Örtchen kein einziger für die Öko-Partei. Und das ist nicht die einzige lokale Kuriosität: In der Gurktaler Gemeinde gab es vor Auszählung der Briefwahl nämlich keinen eindeutigen Sieger. Mit jeweils 146 Stimmen landeten SPÖ und FPÖ ex-aequo am ersten Platz, Dritter wurde die ÖVP mit 98 Unterstützern.

Die Ergebnisse im Detail

(red)