"Bonus von 1.500 Euro pro Jahr für jedes Kind"

Wer kriegt den Bonus? Eltern, die Lohnsteuer zahlen (ab Einkommen von 1.200 Euro brutto im Monat erhält man 258 Euro). Profitieren sollen rund 950.000 Familien mit 1,6 Millionen Kindern. Ab einem Einkommen von 1.750 Euro und einem Kind oder ab 2.300 Euro und zwei Kindern bekommt man den maximalen Bonus von 1.500 Euro pro Jahr und Kind. Nichts bekommen jene, die keine Lohnsteuer zahlen, weil sie zu wenig verdienen, oder Bezieher von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Mindestsicherung.

"Jedes Kind ist gleich viel wert, und dem sollte auch die Regierung Rechnung tragen", sagt Ex-Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern zur APA. "Jene Kinder, die von Not und Armut am stärksten betroffen sind, steigen bei diesem schwarz-blauen Konzept am schlechtesten aus." Kern stellt deshalb ein Gegenmodell vor, bei dem es für jedes Kind für alle einen Bonus von 1.500 Euro pro Jahr gibt.

Die SPÖ kritisiert weiterhin, dass von Not und Armut betroffene Menschen beim ÖVP-FPÖ-Modell nun am schlechtesten aussteigen und zudem ein Drittel der Kinder gar nicht vom Programm profitiert. Wie Kern vorrechnet, würde der Bonus für alle weniger kosten als das "Steuergeschenk an die Großspender von Sebastian Kurz in Form der KöSt-Senkung". Diese Senkung würde rund 15 Milliarden Euro kosten.

