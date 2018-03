"Die meisten Ungarn leben hier in Favoriten"

"Das Video des ungarischen Kanzleramtsminister Lázár, in dem er sagt Wien sei eine dreckige Stadt in der es ausufernde Kriminalität gäbe, hat viele Wienerinnen und Wiener sehr irritiert", so Meinl-Reisinger. "Darum habe ich heute András (András Fekete-Győr, Anmerkung), dem Parteichef unserer liberalen Schwesternpartei in Ungarn, Favoriten gezeigt."

Umfrage Fühlen Sie sich in Wien wohl? Ja, ich fühle mich wohl

Nein, ich fühle mich nicht mehr wohl

Dazu möchte ich mich nicht äußern

Keine Ahnung

Diese Szenen wurden in einem neuen Video festgehalten, in dem Fekete-Győr betont, dass er die ursprünglichen Aussagen für "kompletten Blödsinn" hält: "Wir Ungarn lieben Österreich und wir lieben Wien. Das ist kein Zufall, dass 21.000 Ungarn hier arbeiten und wohnen. Am meisten von ihnen hier in Favoriten." Ihm tue es weh, dass das Video nicht nur Österreich und Österreicher, sondern auch die Ungarn beleidige.

"Wien mit Budapest auch und gerade in Punkto Wohlstand, Sauberkeit und auch Kriminalität zu vergleichen ist wohl ein Schuss ins eigene Knie durch den Fidesz-Minister", so Meinl-Reisinger. Von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) erwarte die NEOS-Wien-Chefin, dass sie sich um klare Worte "nicht rumdrücken".

(red)