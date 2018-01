"Fremde Federn": Kanzler-Tweet sorgt für Empörung

Auf seinem offiziellen Twitter-Account postete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein Foto von seinem Besuch bei der Rektorenkonferenz am Montag. Darin pries er die Uni-Finanzierung, was einige Twitter-User auf die Palme brachte.

Bei der Rektorenkonferenz habe die Regierung ihre Pläne zur Uni-Finanzierung präsentiert, die "1,35 Milliarden Euro und rund 500 zusätzliche Professuren" für die heimischen Universitäten bringe, twitterte Kurz.



Gestern Abend konnten wir der österr #Rektorenkonferenz unsere Pläne zur neuen #Unifinanzierung präsentieren. 1,35 Mrd Euro und rund 500 zusätzliche Professuren sollen unseren Unis mehr Qualität in Forschung und Lehre bringen. Vielen Dank an die Rektoren für den guten Austausch! pic.twitter.com/3WKVUrPsQ1 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 30. Januar 2018

Doch die Erhöhung der Uni-Finanzierung, die Kurz als türkis-blaues Projekt verkauft, wurde im Juni vergangenen Jahres im Nationalrat beschlossen. Die Initiative ging von den Grünen aus, federführend war die damalige Grünen-Parlamentarierin Sigrid Maurer. SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos stimmten gemeinsam für die Erhöhung des Uni-Budgets um genau jene 1,35 Milliarden Euro.

ÖVP stimmte damals gegen Anhebung

Die ÖVP stimmte damals als einzige Partei im Nationalrat dagegen. Der damalige ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling sprach von einem "schweren Foul des Kanzlers" (damals noch SPÖ-Chef Christian Kern) und einem Koalitionsbruch.

Die ÖVP hatte bis zum Schluss die Uni-Finanzierung an Zugangsbeschränkungen an den Unis knüpfen wollen. Ein Festhalten am freien Studienzugang sei eine Verantwortungslosigkeit, hieß es damals.

Nicht nur Budget beschlossen

Der neue Beschluss sei damit nicht vergleichbar, erklärt Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal: "Es geht nicht nur um das Uni-Budget, sondern auch um eine qualitative Verbesserung an den Universitäten." Launsky-Tieffenthal verweist darauf, dass es mit den beschlossenen Maßnahmen (unter anderem Zugangsregeln) auch eine bessere Betreuungsrelation, niedrigere Drop-out-Rate und eine Steigerung von prüfungsaktiven Studenten geben werde: "Das System wird treffsicherer. Die Regierung setzt einen entscheidenden Schritt im Sinne eines wettbewerbsfähigen und zukunftsorientierten Standorts."

Kritik an Kurz auf Social Media

Zahlreiche User unterstellten Kurz auf Twitter, sich mit fremden Federn zu schmücken oder gar zu lügen.

Nur der armseligste Vogel schmückt sich mit fremden Federn ... — stadtbekannt (@stadt_bekannt) 31. Januar 2018

Die ÖVP war dagegen. Sie sind ein Lügner ohne Gewissen. Untragbar — Othmar Danninger (@OthmarD) 30. Januar 2018

Ist das der neue Stil? Sich mit Sachen schmücken gegen die man selber gestimmt hat? Erheben Sie auch Anspruch darauf für das gute Wetter heute gesorgt zu haben? — Bernhard Gschaider (@bgschaid) 30. Januar 2018

Nicht mit fremden Federn schmücken !! Danke @sigi_maurer für den Antrag - und die ÖVP hat dagegen gestimmt, falls Sie dass nicht mehr wissen. — Inge Wetsch (@Inge127) 30. Januar 2018

nur so ein kleiner Reminder: die 1,35 Milliarden wurden auf Antrag von @sigi_maurer hin beschlossen, die ÖVP hat dagegen gestimmt — zerfranzt® (@zerfranzt) 30. Januar 2018

Gehts noch? ÖVP war doch dagegen... — MaJo (@Joh_A_May) 30. Januar 2018

mit der neuen Regierung auf einmal zu den Entscheidungen der alten Regierung stehen, die sie ja selbst aufgelöst haben. Und das nach noch nicht einmal einem halben Jahr im Amt!

Na das kann ja heiter werden! — Luckers (@LuckersMusic) 30. Januar 2018

Das ist wohl kaum ihr Ernst oder? Dreist, oder keine Ahnung? Das waren dann schon die Grünen mit @sigi_maurer. Sie und ihre Partei haben dagegen gestimmt. — Grüne Österreich (@Gruene_Austria) 31. Januar 2018

Mit der heute im Ministerrat beschlossenen Universitätsfinanzierung NEU setzt die Bundesregierung einen entscheidenden Schritt im Sinne eines wettbewerbsfähigen & zukunftsorientierten Standortes, der eine höhere Qualität für Studierende & Universitäten mit sich bringt. pic.twitter.com/o5HNf9i4lM — Peter Launsky (@RegSprecher_AT) 31. Januar 2018

Dieses Video ist eine dreiste Lüge. Nicht die Regierung hat mehr Mittel für die Unis beschlossen, sondern das Parlament, auf meinen Antrag hin, GEGEN die Stimmen der ÖVP, im Juni. https://t.co/Fr5CeBkCyW — Sigi Maurer (@sigi_maurer) 31. Januar 2018

Auch die Grünen selbst sahen sich auf Twitter zu einer Wortmeldung veranlasst:Als Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal auf Twitter die Erhöhung des Uni-Budgets ausdrücklich als "im Ministerrat beschlossen" darstellt, meldete sich auf Twitter sogar Maurer selbst zu Wort und stellte dies richtig.

(red)