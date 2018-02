"Lageangepasst" ist das neue "situationselastisch"

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat ein schönes neues Wort geschaffen: Er möchte die mit Mai auslaufenden Grenzkontrollen „lageangepasst“ fortführen. Und zwar „im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten“.

Umfrage Welche Wortschöpfung gefällt Ihnen besser? "Lageangepasst" beschreibt die Sache besser.

"Situationselastisch", weil es mehr Vokale hat.

Beides ist nicht der Rede wert.

Kunasek steht damit in bester Tradition seines Vorgängers Gerald Klug (SPÖ), der sich in seiner Amtszeit durch die Schöpfung des Begriffes "situationselastisch" bleibende Verdienste erworben hatte.

„Wir müssen lageangepasst immer die Möglichkeit haben, unsere Grenzen zu schützen“, hatte Kunasek am Freitag vor Journalisten in Klagenfurt erklärt.

Wahlhelfer für FP-Kandidat Darmann

Kunasek trat als Wahlhelfer für Kärntens FPÖ-Spitzenkandidat Gernot Darmann, der bei der kommenden Landtagswahl auf starke Zugewinne hofft. Zuvor hatten schon FP-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein und FP-Innenminister Herbert Kickl Schützenhilfe geleistet.

Zehn Millionen Euro für Bundesheer

Verteidigungsminister Kunasek kündigte an, dass in den nächsten Jahren zehn Millionen Euro in die Infrastruktur des Bundesheers in Kärnten investiert werden sollen, etwa in Stellungsstraßen und Soldatenunterkünfte. Zudem soll in Ausbildung und Ausrüstung der Milizsoldaten investiert werden.

Außerdem wünscht sich der Minister, dass die Kasernen wieder autark werden, etwa bei der Energieversorgung und durch Lebensmittelreservelager.

Kommt neue Eurofighter-Kommission?

In Sachen Eurofighter werden die Pläne für eine neue Kommission „immer konkreter“, orakelte Kunasek. Details werde er in den nächsten Tagen öffentlich machen, so der Minister. Bis Mitte des Jahres soll dann eine gute Entscheidungsgrundlage vorliegen, wie es mit der österreichischen Luftraumüberwachung weitergeht.

(GP)