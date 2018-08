So witzelt das Netz über "Multitalent" #Mahrer

Harald Mahrer (ÖVP) wird der neue Präsident der Nationalbank ("Heute" berichtete) – der insgesamt siebte Job für den ÖVP-Funktionär. Im Netz löste diese Ankündigung allerdings eine wahre Welle des Spottes aus.

Auf Twitter trendet der Hashtag #Mahrer seit gestern auf Platz 1 in Österreich. User „Zorba“ schrieb etwa: „Bald hat #Mahrer mehr Titel als Daenery Targaryen (Figur aus der Serie „Game of Thrones“, Anm.)“ und postete dazu ein Bild von Mahrer auf dem „eisernen Thron“, „Darius“ entwarf gar ein neues Logo für den „Präsidenten für Alles“ (s.u.).

Umfrage Sechs Jobs gleichzeitig: Geht das überhaupt? Ja, ich denke schon, dass Herr Mahrer seinen neuen Job nicht angenommen hätte, wenn er ihn nicht ausfüllen könnte.

Nein, ich denke, dass bei sechs Jobs gleichzeitig die Qualität der jeweiligen Arbeitsleistung leiden muss.

Keine Ahnung!

Mahrer weist Kritik zurück

Mahrer selbst will die Kritik an seinen vielen Jobs so nicht gelten lassen. „Ich sehe diesen Konflikt überhaupt nicht“, erklärte er am Donnerstag. Bei seinem neuen Posten in der Nationalbank würde es sich außerdem um eine Position im Aufsichtsrat handeln, indem auch in der Vergangenheit stets Vertreter der Sozialpartnerschaft gesessen hätten.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Auswahl einiger der #Mahrer-Tweets, die seit gestern das Netz überfluten.

