"Pflasterer Günter": ÖGB-Zorn wegen 12-Stundentag

Das viele Funktionäre beim österreichischen Gewerkschaftsbund ein Problem mit der Arbeitszeitflexibilisierung haben, ist bereits hinlänglich bekannt. Beim ÖGB Kongress vergangene Woche brachte der SPÖ-Gewerkschafter Willi Mernyi die Kritik der Gewerkschaften am 12-Stundenarbeitstag in einem lustigen Vergleich auf den Punkt. Aber sehen Sie selbst, wie Mernyi anhand des Beispiels der Leiden des Pflasterers Günther in breitem Dialekt, vor den sozialen Gefahren der Arbeitszeitflexibilisierung warnt.

Umfrage Was halten sie von der Wutrede von Willi Merny? Kultig! Inhaltlich richtig und lustig vorgetragen!

Grottig! Das ist nur billiger Linkspopulismus.

Keine Ahnung!

Im Top-Element oben gibt es die gesamte Wutrede des roten Gewerkschafters Mernyi zum selber ansehen.

(red)